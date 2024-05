French Open 2024 live: Dominic Thiem vs. Otto Virtanen im Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft in der der zweiten Runde der Qualifikation für die French Open 2024 auf Otto Virtanen. Das Match gibt es ab ca. 11:30 live im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.05.2024, 22:25 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem trifft auf Otto Virtanen

Nach seinem umkämpften Auftakterfolg über Franco Agamenone trifft Dominic Thiem in der zweiten Qualifikationsrunde für die French Open auf Otto Virtanen. Der Finne setzte sich seinerseits in der ersten Runde gegen Dane Sweeny klar in zwei Sätzen durch.

Virtanen liegt in der Weltrangliste auf Position 156 und damit 25 Plätze hinter Thiem. Die beiden haben noch nie gegeneinander gespielt.

Thiem vs. Virtanen - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Dominic Thiem und Otto Virtanen gibt es ab ca. 11:30 live im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Quali-Tableau in Roland-Garros