French Open 2026: Granollers/Zeballos holen sich klar den Doppel-Titel

Die spanisch-argentinische Nummer-1-Paarung Marcel Granollers und Horacio Zeballos gewinnen das Herren-Doppel-Endspiel der French Open in zwei Sätzen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 06.06.2026, 12:51 Uhr

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© Getty Images Horacio Zeballos und Marcel Granollers haben den Titel bei den French Open 2026 geholt

Das topgesetzte Duo Marcel Granollers und Horacio Zeballos ließen dem finnisch-britischen Paar Harri Heliovaara und Henry Patton mit 6:4, 6:2 keine echte Chance und holten sich damit im Endspiel des Herren-Doppel-Wettbewerbs der French Open den Titel.

Für die Nummer-eins-Paarung ist es der erste volle Erfolg in dieser Saison, zuletzt mussten sich die beiden im Endspiel des Masters-Turniers in Rom den Lokalmatadoren Simone Bolelli und Andrea Vavassori im Champions-Tiebreak geschlagen geben.

Grand-Slam-Sieg Nummer drei

Granollers und Zeballos, die beide bereits über 40 Jahre alt sind, konnten damit auch ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen, als sie die britische Paarung Joe Salisbury und Neal Skupski - damals noch in drei vollen Sätzen - bezwingen konnten.

Insgesamt liegen der Spanier und der Argentinier nun bei drei Grand-Slam-Trophäen. Neben den zwei Erfolgen in Paris kam - ebenfalls im Vorjahr - ein Triumph bei den US Open dazu.

Das Herren-Doppel-Tableau in Roland-Garros