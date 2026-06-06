French Open: Die Luft für die Junioren wird dünner

Wer auch immer heute den Titel bei den Junioren in Roland-Garros holt: Der Einstieg auf die Männertour wird sich für den Junioren-Champion schwierig gestalten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.06.2026, 10:31 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Jamie Mackenzie hat bei den French Open 2026 das Viertelfinale erreicht

Wer in den vergangenen Tagen im Stade Roland-Garros die Junioren bei den French Open beobachtet hat, der konnte sich über richtig starkes Tennis freuen. Beeindruckend, mit welchem Tempo die kommende Generation da zu Werke geht. Und der eine oder andere weiß auch mit dem Stopp erfolgreich zu operieren. Wie etwa der an Position eins gesetzte Brasilianer Luis Guto Miguel, der heute gegen Michael Antonius aus den USA um den Titel spielt.

Die Frage ist allerdings: Wie schnell kann den besten Vertretern be den Jungs zutrauen, auch bei den Erwachsenen Fuß zu fassen? Vom Gefühl her ist Miguel, egal ob er heute gewinnt oder nicht, am nächsten dran. Warum? Weil er schon den Körper eines Erwachsenen hat. So wie Moise Kouame, der ja gerade erst 17 Jahre alt geworden ist. Und seine Wildcard im Main Draw bestens ausgenutzt hat. Kouame bringt athletische Voraussetzungen mit, die ihn auch zum Zehnkämpfer befähigen.

Tagger immerhin schon unter den Top 100

Der Champion aus dem vergangenen Jahr, Niels McDonald, liegt in der aktuellen ATP-Weltrangliste auf Position 1.014. Übersetzt heißt das: Bei den Männern ist es unheimlich schwer, sich auf der Profitour zu etablieren. Spieler wie Carlos Alcaraz, Joao Fonseca, Jakub Mensik und Rafael Jodar sind hier Ausnahmen.

Bei den Frauen sieht das deutlich besser aus. Da konnte sich Lilli Tagger, Siegerin bei den Juniorinnen 2025, schon einen Platz unter den Top 100 sichern. Aber natürlich gilt auch auf der WTA-Tour: Die Luft an der Spitze ist in den letzten Jahren immer dünner geworden.