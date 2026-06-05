French Open 2026: Matteo Arnaldi muss für Halbfinale gegen Cobolli krank passen

Rückschlag für Matteo Arnaldi! Der Italiener musste in Roland Garros aufgrund einer Krankheit kurzfristig das Halbfinale gegen seinen Landsmann Flavio Cobolli absagen, der damit im Endspiel auf Alexander Zverev treffen wird.

von SID / Redaktion

zuletzt bearbeitet: 05.06.2026, 19:35 Uhr

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© Getty Images Aufgrund einer Viruserkrankung musste Matteo Arnaldi kurzfristig für das Halbfinale in Roland Garros gegen seinen italienischen Landsmann Flavio Cobolli passen.

Ein viel schlechteres Timing für eine Virus-Erkrankung kann man sich kaum vorstellen. Mit begeisternden Auftritten und großem Kampfgeist spielte sich der Italiener Matteo Arnaldi in sein erstes Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier und sollte dort auf seinen Landsmann Flavio Cobolli treffen.

Doch aufgrund der kurzfristigen Erkrankung musste der 25-jährige das Duell gegen seinen ein Jahr jüngeren Kumpel leider absagen, der damit im Endspiel auf Alexander Zverev treffen wird. Der Hamburger besiegte im ersten Halbfinale den Tschechen Jakub Mensik in vier Sätzen und strebt in seiner 41. Teilnahme bei einem Grand-Slam-Turnier seinen ersten Titelgewinn an.

"Es ist hart, vom ersten Grand-Slam-Halbfinale zurückziehen zu müssen. Das wünscht man niemandem", sagte Arnaldi auf einer Pressekonferenz, bei der er sich mit einigem Abstand zu Cobolli den Fragen stellte: "Es tut mir leid für alle, die ein Ticket gekauft haben." Für seinen Landsmann sei er aber "glücklich".

Als ihn die Nachricht erreicht habe, habe er "fast geweint", sagte Cobolli: "So etwas erwartet man nicht. Ich war bereit, das Halbfinale zu spielen. Ich bin sehr traurig für ihn."

Hier das Einzel-Tableau aus Roland Garros