French Open 2026: Juniorin Mariella Thamm spielt sich ins Achtelfinale

In einem Match mit zwei verschiedenen Halbzeiten besiegte die Stuttgarterin Mariella Thamm im Juniorinnen-Wettbewerb der French Open 2026 die Südkoreanerin Ui Su Jeong in zwei Sätzen und steht damit im Achtelfinale.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 02.06.2026, 19:19 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Nach dominantem Auftakt musste Mariella Thamm in Paris für ihren Einzug ins Achtelfinale der Juniorinnen noch kämpfen.

Nach ihrem glatten Auftakt-Erfolg gegen die Ukrainerin Antonia Sushkova sah sich die 16-jährige Mariella Thamm bei den French Open 2026 in der zweiten Runde bei den Juniorinnen der Südkoreanerin Ui Su Jeong gegenüber.

Den ersten Durchgang dominierte die Stuttgarterin mit ihren druckvollen Schlägen komplett und ließ ihre 17-jährige Gegnerin nicht einmal anschreiben. Im zweiten Durchgang erfuhr die Bundesligaspielerin des Heidelberger TC aufgrund des variablen Spiels ihrer Gegnerin deutlich mehr Widerstand und musste mehrfach einem Break-Rückstand hinterherlaufen. Dennoch bekam die Spielerin des Porsche Talent Teams noch die Kurve und besiegelte nach 2:11 Stunden den 6:0, 7:5-Erfolg.

Im Achtelfinale bekommt es die an Position 13 geführte Thamm als einzig verbliebene DTB-Starterin mit der 14-jährigen Qualifikantin Ekaterina Dotsenko zu tun. Bei den Junioren steht der an Nr. 3 gesetzte Düsseldorfer Jamie Mackenzie ebenfalls im Achtelfinale, wo er auf den Schweizer Flynn Thomas treffen wird.

Hier das Einzel-Tableau der Juniorinnen

Hier das Einzel-Tableau der Junioren