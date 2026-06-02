French Open 2026: Marta Kostyuk gewinnt enges Viertelfinale gegen Landsfrau Elina Svitolina

Marta Kostyuk hat das rein ukrainische Viertelfinale gegen Elina Svitolina in drei Sätzen für sich entschieden. Im Halbfinale trifft die 23-Jährige auf Mirra Andreeva.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.06.2026, 14:58 Uhr

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© Getty Images Marta Kostyuk gewann in drei Sätzen

Marta Kostyuk steht zum ersten Mal in ihrer Karriere im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Die Ukrainerin setzte sich am Dienstag gegen ihre Landfrau Elina Svitolina, die zum bereits sechsten Mal im Viertelfinale von Roland-Garros verlor, in einer über weite Strecke engen Partie mit 6:3, 2:6 und 6:2 durch.

Kosytuk, die im Achtelfinale gegen Iga Swiatek gewonnen hatte und in diesem Jahr auf Sand noch ungeschlagen ist, startete auf dem Court Philippe-Chatrier besser und gewann den ersten Satz verdient mit 6:3. Im zweiten Abschnitt wendete sich das Blatt zugunsten Svitolinas. Die 31-Jährige bekam das aggressive Spiel ihrer Kontrahentin besser in den Griff und erzwang folgerichtig einen dritten Satz.

Kostyuk im Halbfinale gegen Andreeva

In diesem sahen die Zuschauer zunächst fünf Breaks, ehe Kostyuk ihren Aufschlag zum 4:2 durchbrachte. Von da an war die 23-Jährige nicht mehr aufzuhalten: Per Servicewinner löste die Madrid-Siegerin, die ihren 16. Sieg in Folge feierte, nach einer Stunde und 49 Minuten Spielzeit das Halbfinalticket.

In der Vorschlussrunde bekommt es Kostyuk mit Mirra Andreeva zu tun. Die 19-jährige Russin hatte Sorana Cirstea im ersten Viertelfinale des Tages keine Chance gelassen. Im Finale von Madrid setzte sich Kostyuk gegen Andreeva zuletzt in zwei Sätzen durch.