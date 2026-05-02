WTA Madrid: Kostyuk schlägt Andreeva, holt größten Karriere-Titel

Marta Kostyuk hat mit einem 6:3 und 7:5 gegen Mirra Andreeva das Finale des WTA-Tour-1000-Turniers in Madrid gewonen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.05.2026, 18:50 Uhr

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© Getty Images Marta Kostyuk hat in Madrid ihr erstes 1000er-Event gewonnen

Was für ein Triumph für Marta Kostyuk! Die Ukrainerin setzte sich im Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers in Madrid mit 6:3 und 7:5 durch und sicherte sich den ersten Titel bei einem Event in dieser Kategorie. Für Andreeva dagegen wäre es der dritte gewesen: Die Russin hat im vergangenen Jahr sowohl in Dubai wie auch in Indian Wells reüssiert.

Im ersten Satz verteidigte Kostyuk, die im Halbfinale mit einer grandiosen Defensivleistung gegen Anastasia Potapova gewonnen hatte, ein frühes Break bis zum 6:3. Im zweiten nahm sie ihrer Gegnerin den Aufschlag zum 6:5 ab - und servierte anschließend aus.

ES ist der insgesamt dritte Titel für Marta Kostyuk, bislang war sie “nur” bei 250er-Turnieren erfolgreich gewesen. Erst vor wenigen Tagen hatte die immer noch erst 23-Jährige in Rouen gewonnen.

Andreeva hat morgen noch die Chance auf ein Trostpflaster: Da spielt sie nämlich im Doppel-Endspiel an der Seite von Diana Shnaider gegen Katerina Siniakova und Taylor Townsend.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid