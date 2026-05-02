WTA 125 La Bisbal d'Emporada: Tamara Korpatsch kämpft sich ins Endspiel

Tamara Korpatsch steht nach einem Dreisatz-Erfolg über die Spanierin Marina Bassols Ribera im Endspiel des WTA-125-Turniers in La Bisbal d'Emporada.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 02.05.2026, 15:45 Uhr

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Schöner Erfolg für die Hamburgerin Tamara Korpatsch: Die 30-Jährige steht beim WTA-125-Sandplatz-Turnier in La Bisbal d'Emporada (Spanien) im Endspiel. Sie bezwang in der Vorschlussrunde in Katalonien die Lokalmatadorin Marina Bassols Ribera nach hartem Kampf mit 3:6, 6:0 und 6:4.

Nun geht es für die Weltranglisten-99. gegen die nunmehrige Australierin Daria Kasatkina, die als siebtgereihte mit Sara Sorribes Tormo ebenfalls eine Lokalmatadorin verabschiedete. Allerdings mit 6:2, 6:0 im Gegensatz zu Korpatsch jedoch deutlich entspannter.

Das Einzel-Tableau in La Bisbal d'Emporda