French Open 2026: Siegemund/Zvonareva scheitern im Viertelfinale

Das Duo Laura Siegemund/Vera Zvonareva ist bei den French Open im Viertelfinale ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.06.2026, 15:58 Uhr

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© Getty Images Laura Siegemund und Vera Zvonareva verloren im Viertelfinale

Laura Siegemund ist mit ihrer Partnerin Vera Zvonareva im Viertelfinale der Doppel-Konkurrenz von Roland-Garros ausgeschieden. Die Deutsche und die Russin verloren gegen Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani (Kanada/Brasilien) auf Court Suzanne-Lenglen mit 4:6 und 5:7.

Beendet sind die French Open für Siegemund nach der Niederlage noch nicht. Die Deutsche, die im Einzel gegen Naomi Osaka in Runde eins verlor, bestreitet am Dienstagabend noch das Mixed-Viertelfinale. In diesem trifft sie mit ihrem französischen Partner Edouard Roger-Vasselin auf Desirae Krawczyk/Neal Skupski (USA/Großbritannien).

Das Doppel-Tableau der Frauen

Das Mixed-Tableau