French Open 2026: Siegemund/Zvonareva scheitern im Viertelfinale
Das Duo Laura Siegemund/Vera Zvonareva ist bei den French Open im Viertelfinale ausgeschieden.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 02.06.2026, 15:58 Uhr
Laura Siegemund ist mit ihrer Partnerin Vera Zvonareva im Viertelfinale der Doppel-Konkurrenz von Roland-Garros ausgeschieden. Die Deutsche und die Russin verloren gegen Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani (Kanada/Brasilien) auf Court Suzanne-Lenglen mit 4:6 und 5:7.
Beendet sind die French Open für Siegemund nach der Niederlage noch nicht. Die Deutsche, die im Einzel gegen Naomi Osaka in Runde eins verlor, bestreitet am Dienstagabend noch das Mixed-Viertelfinale. In diesem trifft sie mit ihrem französischen Partner Edouard Roger-Vasselin auf Desirae Krawczyk/Neal Skupski (USA/Großbritannien).
Das Doppel-Tableau der Frauen
Das Mixed-Tableau