French Open 2026, Tag 6: Die kleinen Pointen des Spielplans

Der sechste Tag der French Open 2026 bringt schon die zweite Night Session von Alexander Zverev. Und einen Generationen-Kracher auf dem Chatrier.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.05.2026, 17:55 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Die Plätze im Stade Roland-Garros sind für jeden Tropfen dankbar

Match des Tages: Novak Djokovic vs. Joao Fonseca, nicht vor 15:30 Uhr auf Court Philippe-Chatrier

Gut, damit haben wir wieder einmal eine kleine Wette mit uns selbst verloren. Denn wenn es jemals eine aufgelegte Night Session gegeben hat, dann das Match zwischen Novak Djokovic und Joao Fonseca. Aber da haben die Franzosen dann lieber einen der ihren gesehen (dazu unten mehr). Aber gut: Dann muss sich Nole also schon am fortgeschrittenen nachmittag mit Fonseca auseinander setzen. Was nicht einfach werden wird. Zumal natürlich alle Beteiligten wissen, dass nach dem Aus von Jannik Sinner die Tür zum Championat aber mal so richtig weit aufgegangen ist. Allerdings ist das Feld gerade in der unteren Tableau-Hälfte noch einigermaßen fit …

Die Nachtvögel: Quentin Halys vs. Alexander Zverev

… was auch für Alexander Zverev gilt, der nun ja der standesgemäße Favorit auf den Titel in Roland-Garros ist. Quentin Halys wird ihm dabei nicht im Weg stehen, aber das hatte man ja von Juan Manuel Cerundolo auch gedacht. Und: In Miami gab es vor wenigen Wochen das bislang einzige Treffen der beiden. Zverev gewann dieses in zwei Tiebreaks.

Upset-Alert: Magda Linette vs. Ivga Swiatek (3), 12 Uhr auf Court Philippe-Chatrier

Kein Zweifel: Iga Swiatek ist gottfroh, dass sie heute gegen ihre Landsfrau ran darf und sich nicht mit Jelena Ostapenko auseinandersetzen muss. Denn gegen die Lettin führt Swiatek ja einen 0:6-Bilanz spazieren. Unterschätzen wird die viermalige Siegerin der French Open die Aufgabe aber sicher nicht: Denn beim letzten Treffen in Miami hatte Linette die Nase vorne.

Die deutschsprachige Komponente: Korpatsch um das Achtelfinale

Tamara Korpatsch ist grundsätzlich vieles zuzutrauen, auch ein Achtelfinale bei einem Major. In die Partie gegen Elina Svitolina geht die Deutschen im dritten Match auf Lenglen aber als klare Außenseiterin.

Hier das Spielplan für den Freitag

Hier das Tableau der Männer

Hier das Tableau der Frauen



