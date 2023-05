French Open: Alcaraz, Djokovic oder doch ein Debütant - Wer beerbt Nadal in Paris?

Nach der Absage von Rafael Nadal ist der Kampf um den Titel bei den French Open so offen wie schon lange nicht mehr.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.05.2023, 11:43 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz zählt in Paris zu den Topfavoriten

Sage und schreibe 14-mal konnte Rafael Nadal die French Open in Paris bereits für sich entscheiden. Auch im vergangenen Jahr triumphierte der Mallorquiner trotz gravierender Fußprobleme in der französischen Hauptstadt, seinen Titel wird er nach der Absage am Donnerstag nun allerdings nicht verteidigen können.

Die Suche nach einem Favoriten gestaltet sich nach Nadals Absage ungleich schwieriger als in den Jahren zuvor. Einer der heißesten Kandidaten auf den Titelgewinn am Bois de Boulogne ist wohl Carlos Alcaraz, der das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres als Weltranglistenerster in Angriff nehmen wird und während der laufenden Sandplatzsaison die Turniere in Barcelona und Madrid gewann.

Ein großes Fragezeichen steht hingegen hinter der Form von Novak Djokovic. Der 22-fache Major-Champion kam in dieser Saison auf Asche bei keinem seiner drei Turnierauftritte (Monte-Carlo, Banja Luka und Rom) über das Viertelfinale hinaus, angesichts seiner großen Erfahrung im Best-of-five-Modus ist der Serbe in Paris aber keinesfalls zu unterschätzen.

Und sonst? Holger Rune, Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas und Andrey Rublev besitzen allesamt Außenseiterchancen, fraglich ist jedoch, ob einer der genannten Spieler für einen Grand-Slam-Triumph tatsächlich bereits das notwendige Rüstzeug mitbringt. Daniil Medvedev tut dies hingegen zweifelsfrei - und zeigt in dieser Spielzeit auf Asche durchaus ansprechende Leistungen. Das beweist auch sein Halbfinaleinzug in Rom.