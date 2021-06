French Open: Alexander Zverev besiegt Laslo Djere in drei Sätzen - Achtelfinale gegen Kei Nishikori

Alexander Zverev besiegte Laslo Djere in der dritten Runde der French Open mit 6:2, 7:5 und 6:2. Im Achtelfinale trifft der Deutsche nun auf Kei Nishikori.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.06.2021, 16:23 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev schlug Laslo Djere in drei Sätzen

Viel souveräner hätte Alexander Zverev seinen ersten Auftritt auf dem Court Philippe-Chatrier bei den diesjährigen French Open im ersten Durchgang gegen Laslo Djere nicht gestalten können. Der Deutsche drückte dem Spiel unter geschlossenem Dach sofort seinen Stempel auf und tütete den Eröffnungssatz äußerst komfortabel mit 6:2 ein.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts riss beim 24-Jährigen aber komplett der Faden, Djere gewann die ersten drei Games und servierte - obwohl Zverev zwischenzeitlich ein Rebreak geschafft hatte - beim Stand von 5:3 auf den Satzausgleich. Der Serbe vergab ab 40:0 allerdings drei Satzbälle in Folge und musste anschließend seinen Aufschlag sowie wenig später auch den Satz abgeben.

Zverev schlägt Nishikori in Madrid und Rom

Im dritten Akt gelang Zverev ein schnelles Break, welches er nach einem umkämpften Game danach auch bestätigen konnte. Damit war der Widerstand des Weltranglisten-55. endgültig gebrochen: Zverev nahm Djere ein weiteres Mal den Aufschlag ab und fixierte nach 2:08 Stunden Spielzeit den 6:2, 7:5 und 6:2-Erfolg.

Im Achtelfinale bekommt es der gebürtige Hamburger mit Kei Nishikori, der in seiner Drittrundenpartie gegen Henri Laaksonen von einer Aufgabe des Schweizers nach Satz eins profitierte, zu tun. Gegen den Japaner gewann Zverev in diesem Jahr sowohl in Madrid als auch in Rom.

Sollte Zverev die Partie gegen Nishikori gewinnen, würde er auch im Viertelfinale auf einen ungesetzten Spieler treffen. Denn Federico Delbonis und Alejandro Davidovich Fokina, die nun im Achtelfinale aufeinandertreffen, gelangen in der dritten Runde Überraschungssiege. Delbonis schlug Fabio Fognini in drei Sätzen, Davidovich Fokina rang Casper Ruud mit 7:6 (3), 2:6, 7:6 (6), 0:6 und 7:5 nieder.

