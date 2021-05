French Open: Alexander Zverev im deutschen Duell, Roger Federer trifft auf Denis Istomin

Das Herren-Draw bei den French Open ist nun komplett, nachdem am Freitabend die Qualifikanten platziert wurden. Demnach bekommt es Alexander Zverev im rein-deutschen Duell mit Oskar Otte zu tun, Roger Federer trifft auf den Routinier Denis Istomin.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 28.05.2021, 20:08 Uhr

Jenson Broosky war jener Herr, der maßgeblich dafür verantwortlich war, dass die Qualifikation der diesjährigen French Open einige Minuten länger in Anspruch nehmen sollte. Der US-Amerikaner, der durch die Qualifikation unter anderem Cedrik-Marcel Stebe einigermaßen humorlos abgefertigt hatte, stemmte sich gegen Lokalmatador Evan Furness wacker gegen die Niederlage, wehrte drei Matchbälle ab und setzte sich schließlich in drei umkämpften Sätzen durch. Und trifft nun - nachdem die Qualifikanten im Main-Draw platziert wurden - auf den Mann der Stunde im Herren-Tennis, den Senkrechtstarter Aslan Karatsev.

Anders als Stebe erfolgreich durch die Qualifikation gekommen, ist Oskar Otte. Dieser erspielte sich damit ein Duell mit der Nummer eins des Landes, trifft zum Auftakt - und zwar bereits am Sonntag - auf Alexander Zverev. Dieser machte zuletzt einigermaßen wenig Hehl daraus, sich für das Grand Slam am Bois de Bolougne viel auszurechnen, ja gar mit dem Titelgewinn wird im Team Zverev geliebäugelt.

Federer trifft auf Istomin

Ein weiterer Auftaktgegner, der durchaus heiß erwartet wurde, war jener des Roger Federers, dessen Auftritte in Roland Garros standesgemäß mit großem Interesse verfolgt werden. Der Maestro trifft - nachdem die Generalprobe für das Major in seiner Heimat, konkret in Genf, in die Hose gegangen war - auf den Routinier Denis Istomin. Sage und schreibe 73 Jahre Lebenserfahrung werden sich in diesem Erstrundenduell also gegenüberstehen.

Die weiteren beiden Deutschen, die sich erfolgreich durch die Qualifikation gespielt haben, sind Yannik Hanfmann und Maximilian Marterer. Ersterer trifft zum Auftakt auf den Schweizer Henri Laaksonen, Marterer bekommt es in der ersten Runde der French Open mit dem Serben Filip Krajinovi zu tun. Ein weiterer interessanter Qualifikant: Der 17-Jährige Carlos Alcaraz. Der junge Spanier trifft zum Start auf seinen Landsmann Bernabe Zapata Miralles.

Hier geht´s zum Draw der French Open!