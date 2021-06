French Open: Alexander Zverev mit Frühschicht, Daniil Medvedev in der Night-Session

Alexander Zverev wird den morgigen Spieltag bei den French Open bereits um 11:00 Uhr am Court Suzanne-Lenglen gegen Roman Safiullin eröffnen, Daniil Medvedev hingegen muss in die Nachtschicht.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 01.06.2021, 18:34 Uhr

Bereits um 11:00 Uhr vormittags wird Alexander Zverev am morgigen Mittwoch den Spieltag bei den French Open eröffnen. Deutschlands Nummer eins trifft nach seinem Fünf-Satz-Erfolg über Landsmann Oskar Otte auf den Russen Roman Safiullin, der nach erfolgreicher Qualifikation den Spanier Carlos Taberner in vier Sätzen besiegen konnte. Es ist das erste Duell der beiden.

Auf Zverev folgt am zweitgrößten Court im Stade Roland Garros das Duell der Lokalmatadorin Caroline Garcia, die auf die Slowenin Polona Hercog trifft. Im dritten Match des Tages am Court Suzanne-Lenglen treffen Mitfavorit Stefanos Tsitispas und Pedro Martinez aufeinander, ehe Aryna Sabalenka und Aliasksandra Sasnovich den Spieltag beschließen werden.

Medvedev nicht vor 21 Uhr

Am Court Philippe-Chatrier eröffnet eine Franzosin das Spielgeschehen. Und zwar Harmony Tan, welche auf Marketa Vondrousova trifft. Danach kommt es zum vielversprechenden Zweitrundenduell zwischen Kei Nishikori und dem Russen Karen Khachanov, ehe Daniil Medvedev und Tommy Paul (nicht vor 21:00 Uhr) einen Schlusstrich unter den Spieltag ziehen werden. Der Weltranglistenzweite hatte am Montag sein erstes Match in Roland Garros gewinnen können.

Auf dem Court Simonne-Mathieu kommt es am Vormittag zu Schweizer Festspielen: Zuerst bestreitet Belinda Bencic ihr Zweitrundenduell mit Daria Kasatkina, danach stehen sich Henri Laaksonen und der Spanier Roberto Bautista Agut gegenüber. Am Nachmittag trifft schließlich Viktoria Azarenka auf Clara Tauson, den Spieltag im drittgrößten Stadion beenden schließlich Enzo Couacaud und Pablo Carreno Busta.

