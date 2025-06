Roland-Garros: Alexander Zverev vs Tallon Griekspoor im TV, Livestream, Liveticker

Alexander Zverev und Tallon Griekspoor treffen im Achtelfinale der French Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 12.30 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.06.2025, 14:08 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

Alexander Zverev, Tallon Griekspoor

Alexander Zverev überrascht bislang bei seinen Auftritten in Roland-Garros: Drei Matches, drei klare Siege - den verschlafenen ersten Satz gegen Jasper de Jong in Runde 2 mal außer Acht gelassen. Aber: Von der früheren Quälerei in den frühen Stadien von Majorturnieren ist aktuell wenig zu spüren - Zverev sollte das zum Vorteil gereichen in späteren Runden, wenn er eben dann noch Kräfte mobilisieren kann.

Bislang läuft also alles nach Plan für den Vorjahresfinalisten, Zverev ist entsprechend “sehr happy” über die erste Woche in der französischen Hauptstadt. Was nicht selbstverständlich war: In der vergangenen Woche in Hamburg litt Zverev sehr, was ihn nach einer dauerhaft durchbrochenen Nacht zu der gewagten Ansage ermutigte, er sei nur einer von zwei Spielerin, die im Rahmen dieses Gesundheitszustandes überhaupt gespielt hätten. Wer seiner Meinung nach der zweite Spieler sein sollte, ließ Zverev zum Unmut vieler Fans offen.

Achtelfinalgegner Griekspoor, die Nummer 35 der Welt, quälte sich etwas mehr in den ersten drei Runden der French Open 2025 - zwei Viersatzsiege und einer über fünf Sätze waren es für ihn; wie viele körperliche Kapazitäten der Niederländer noch aufbieten kann, wird sich zeigen.

Zverev zuletzt in München gegen Griekspoor erfolgreich

Im direkten Vergleich der beiden führt Zverev mit 7:2 - auf Sand steht die Bilanz 2:0. Erst vor wenigen Wochen in München hatte er in drei umkämpften Sätzen gesiegt.

Zverev vs. Griekspoor: Hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Tallonr Griekspoor ist als zweites Match nach 11 Uhr angesetzt. Im TV bei Eurosport, im Livestream seid ihr bei Discovery Plus dabei. Und im Ticker bei uns!

Hier geht's zum Einzel-Tableau der Herren