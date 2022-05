French Open: Amelie Mauresmo - "Ich höre auf, Vorhersagen über Nadal zu machen"

Rafael Nadal ist eines der ganz großen Fragezeichen vor den am Sonntag startenden French Open. Trotz der jüngsten Verletzungssorgen beim Spanier schreibt Turnierdirektorin Amelie Mauresmo den 13-fachen Paris-Champion keineswegs ab.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 20.05.2022, 15:27 Uhr

Amelie Mauresmo hält sich mit Vorhersagen zu Rafael Nadal zurück

Die 2020er-Ausgabe der French Open dürfte offenbar nachhaltig Eindruck bei Amelie Mauresmo hinterlassen haben. Wir erinnern uns: Viel war im Vorfeld des Turniers spekuliert worden über die Bälle, die Bedingungen im Frühherbst und die (negativen) Implikationen, die dies alles für das Spiel von Rafael Nadal - bis dato der ganz große Dominator des Turniers am Bois de Boulogne - mit sich bringen sollte.

Gekommen ist alles ganz anders - und doch gleich wie immer. Rafael Nadal stürmte in beeindruckender Manier zum Titelgewinn bei den French Open, erteilte auf dem Weg zu Grand-Slam-Titel Nummer 20 Finalgegner Novak Djokovic in Satz eins sogar die Höchststrafe. Und brachte all die Spekulationen um seine Person auf einen Schlag zum Verstummen. Spekulationen, die nun im Vorfeld der 2022er-Ausgabe der French Open erneut aufkommen.

Nadal mit Problemen in Rom

Nadal hat nämlich eine durchwachsene Vorbereitung auf das zweite Major-Event des Jahres hinter sich. Auf ein Viertelfinalaus in Madrid folgte zuletzt ein Auftritt in Rom, der Grund zur Sorge bereitete: Ab Ende des zweiten Satzes zeigte sich Nadal sichtlich angeschlagen, humpelte über den Platz und klagte im Anschluss über stärker werdende Schmerzen im Fuß. Für die French Open zählt Nadal daher für viele nicht als absoluter Topfavorit auf den Titel.

Turnierdirektorin Amelie Mauresmo hingegen möchte im Vorfeld wenig über die Form des 35-Jährigen spekulieren, wie diese erklärte: "Nadal kennt sich selbst sehr gut. Er hat die meiste Zeit seiner Karriere mit dieser Verletzung gespielt und ist offensichtlich gut damit zurechtgekommen. In Rom haben wir gesehen, dass sie sich auch während eines Spiels sehr schnell ausbreiten kann", erklärte die Französin. "Ich kann die Zukunft nicht vorhersagen. Wenn ich mir die Trainingseinheiten ansehe, scheint es ihm gut zu gehen, aber ein Turnier ist eine andere Geschichte."

Es sind dies die Situationen, in denen Mauresmo Nadals Auftritte aus 2020 in den Kopf schießen. "Ich erinnere mich an 2020. Es war eine Lektion über jede Vorhersage über Nadal, besonders über seine gute oder schlechte Vorbereitung", so die ehemalige Weltranglistenerste. Die Bedingungen seien alles andere als perfekt für den Stier aus Manacor gewesen und "dennoch hat er keinen Satz verloren", betonte die 42-Jährige. "Ich mache keine Vorhersagen mehr über Nadal. Wenn er hier ist, laufen die Dinge meistens sehr gut für ihn."

