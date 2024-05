French Open: Andy Murray erneut gegen Stan Wawrinka - What are the odds?

Und (fast) jährlich grüßt das Murmeltier. Überraschungen wird es im French-Open-Erstrundenduell zwischen Andy Murray und Stan Wawrinka nicht geben.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.05.2024, 16:39 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Andy Murray (l.) trifft in Paris auf Stan Wawrinka

Es ging im Trubel um das Highlight-Match zwischen Alexander Zverev und Rafael Nadal fast schon ein wenig unter, dass es bei den French Open gleich in der ersten Runde zu einem Aufeinandertreffen zweier Grand-Slam-Sieger kommt. Dann nämlich, wenn sich Andy Murray und Stan Wawrinka am Bois de Boulogne gegenüberstehen werden.

Murray bestritt seine beiden jüngsten Matches in Roland Garros ebenfalls gegen Wawrinka und ging dabei sowohl 2020 (in drei Sätzen) als auch 2017 (in fünf Sätzen) als Verlierer vom Platz. Auch 2024 geht der Schotte nach seiner erst unlängst überstandenen Knöchelverletzung als Außenseiter in die Partie.

Murray siegt 2016 gegen Wawrinka

Auch Wawrinkas Vorliebe für die terre battue spricht für den Schweizer, der das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres 2015 für sich entschied. Murray konnte sich bei den French Open hingegen nie den Titel sichern. Die größte Chance hatte der Schotte 2016, als er Novak Djokovic erst im Finale unterlag.

Auf dem Weg ins Endspiel hatte Murray im Halbfinale gegen Wawrinka in vier Sätzen gewonnen. Heißt unter dem Strich: War Murray bei den French Open dabei, kam es seit 2016 stets zum Duell der beiden Major-Champions. So auch heuer. What are the odds?

Das Einzel-Tableau der Herren