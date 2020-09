French Open: Andy Murray und Eugenie Bouchard erhalten Wildcard

Die Organisatoren der French Open haben am Montag die Wildcard-Starter für den Sandplatzklassiker bekanntgegeben. Unter anderem rutschten Andy Murray und Eugenie Bouchard direkt ins Hauptfeld.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.09.2020, 22:26 Uhr

© Getty Images Andy Murray und Eugenie Bouchard stehen direkt im Hauptfeld der French Open

Gerade erst sind die US Open zu Ende gegangen, da steht schon das nächste Grand-Slam-Turnier vor der Tür. Bereits in weniger als zwei Wochen, genau genommen am 27. September, werden die French Open in Paris beginnen. Rund zwei Wochen vor dem Start des Sandplatzklassikers gaben die Organisatoren nun die Wildcard-Starter bekannt.

Auf Herrenseite erhielt unter anderem Andy Murray eine Wildcard für das Event. Der Schotte, der in Paris 2016 das Finale erreicht hatte, rutschte wie bereits bei den US Open in New York direkt ins Hauptfeld. Die übrigen sieben Wildcards gingen allesamt an Franzosen: Elliot Benchetrit, Hugo Gaston, Quentin Halys, Antonie Hoang, Maxime Janvier, Harold Mayot und Arthur Rinderknech stehen ebenfalls direkt im Main Draw.

Auch Pironkova direkt im Hauptfeld

Bei den Damen heißt die promineteste Wildcard-Inhaberin wohl Eugenie Bouchard. Die French-Open-Halbfinalistin des Jahres 2014 arbeitet sich derzeit in der Weltranglistenliste nach einigen schwierigen Jahren kontinuierlich nach oben und hätte am vergangenen Sonnntag beim WTA-Turnier in Istanbul beinahe ihren zweiten Karrieretiel geholt.

Zudem erhielt auch US-Open-Viertelfinalistin Tsvetana Pironkova einen Freifahrtschein in den Hauptbewerb. Die Französinnen Clara Burel, Elsa Jacquemot, Chloé Paquet, Pauline Parmentier, Diane Parry und Harmony Tan komplettieren das Wildcard-Set bei den Damen.

