French Open Auslosung: Alexander Zverev trifft auf Lloyd Harris, Struff gegen Lehecka

Alexander Zverev (ATP-Nr. 27) hat bei den French Open 2023 ein machbares Auftaktlos erwischt - schwieriger scheint hingegen die Aufgabe für Jan-Lennard Struff (ATP-Nr. 26).

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 25.05.2023, 15:34 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Zverev, an 22 gesetzt, trifft dabei auf den Südafrikaner Lloyd Harris - der ist nach langer Verletzungspause nur noch die Nummer 306 der Welt und war in diesem Jahr hauptsächlich in den unteren Tennisligen unterwegs. 2021 hatte er jedoch bereits die Nummer 31 gestellt.

In Runde 2 würde auf Zverev der Sieger der Partie zwischen Hugo Gaston und Alex Molcan warten, danach womöglich Frances Tiafoe. Mögliches Achtelfinale: gegen Jannik Sinner, die Nummer 8 in Paris. Der Italiener hat Alexandre Muller zum Auftaktgegner.

Jan-Lennard Struff, an 21 gesetzt, bekommt es zu Beginn mit dem aufstrebenden Tschechen Jiri Lehecka zu tun. Sollte er gewinnen, würde Marcos Giron oder ein Qualifikant/Lucky Loser auf ihn warten.

Lehecka hat in diesem Jahr unter anderem Siege über Andre Rublev und Grigor Dimitrov vorzuweisen, seine vier letzten Matches hat er jedoch allesamt verloren.

Roland Garros: Auf wen treffen Alcaraz, Medvedev, Djokovic?

Der topgesetzte Carlos Alcaraz bekommt es mit einem Qualifikanten oder Lucky Loser zu tun, ebenso wie der an zwei gesetzte Daniil Medvedev.

Novak Djokovic ist in der Hälfe von Alcaraz gelandet, die beiden könnten damit ein mögliches Halbfinale ausfechten. Das andere hieße, streng nach Setzliste, Medvedev gegen Ruud (zum Auftakt gegen einen Qualifikanten/Lucky Loser).

Djokovic trifft zum Auftakt auf Alexandar Kovacevic.

Gegen wen spielen Daniel Altmaier und Oscar Otte?

2021er-Finalist Stefanos Tsitsipas (5) bekommt es mit Jiri Vesely zu tun (mögliches Viertelfinale gegen Alcaraz!), Andrey Rublev (7) mit Laslo Djere, Holger Rune (6) mit Christopher Eubanks, Taylor Fritz (9) mit Michael Mmoh.

Weitere spannende Erstrundenduelle: Cameron Norrie (14) gegen Benoit Paire, Felix Auger-Aliassime (10) gegen Fabio Fognini. Ex-Turniersieger Stan Wawrinka trifft auf Albert Ramos-Vinolas.

Weiter aus deutscher Sicht: Daniel Altmaier gegen Marc-Andrea-Hüsler, Oscar Otte gegen Günter-Bresnik-Schützling Alexander Shevchenko.

Für Zverev schließt sich in Paris ein kleiner Kreis: Er hatte sich im vergangenen Jahr im Halbfinale gegen Rafael Nadal schwer verletzt und war erst zu Beginn dieser Saison wieder auf die Tour zurückgekehrt - sucht jedoch noch nach alter Form.