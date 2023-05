French Open: Bangen um Titelverteidigerin Iga Swiatek

Iga Swiatek musste im Viertelfinale des WTA-1000-Turniers von Rom aufgrund einer Verletzung am Oberschenkel aufgeben. Wackeln nun sogar die French Open?

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.05.2023, 16:03 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek musste gegen Elena Rybakina aufgeben

Iga Swiatek steht vor einem Wettlauf gegen die Zeit: Elf Tage vor Beginn der French Open in Paris (28. Mai bis 11. Juni) musste die Weltranglistenerste im Viertelfinale des WTA-1000-Turniers von Rom gegen Elena Rybakina aufgeben. Als Grund dafür gab die dreifache Grand-Slam-Siegerin eine Verletzung am rechten Oberschenkel an.

Wie gravierend Swiateks Probleme sind, ist derzeit noch nicht bekannt. Am Donnerstag meldete sich die Polin via Social Media zu Wort. Sie werde nun einige Tage pausieren, den Flug nach Paris aber allenfalls buchen, schrieb die 21-Jährige.

Swiatek, die 2020 und 2022 die French Open gewann, wäre in Paris auch in diesem Jahr wieder die Topfavoritin auf den Titel. In der Vorbereitung auf das zweite Grand-Slam-Event des Jahres gewann die Weltranglistenerste den Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart, in Madrid unterlag sie Aryna Sabalenka erst im Finale.

Auch in Rom zeigte Swiatek, die das Sandplatzturnier in der italienischen Hauptstadt in den vergangenen beiden Jahren für sich entschieden hatte, bis zu ihrer Verletzung starke Leistungen. Genesungswünsche für die Polin gab es nach ihrer Aufgabe unter anderem von Rybakina, die im Halbfinale auf Jelena Ostapenko trifft: "Hoffentlich ist es nichts Ernstes bei Iga. Es ist nie schön, so zu gewinnen."