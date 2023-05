French Open: Murray, Berrettini und Cilic sagen ab, Fognini profitiert, Hanfmann muss wohl in die Quali

Mit Andy Murray, Matteo Berrettini und Marin Cilic haben drei weitere prominente Spieler ihren Start bei den French Open 2023 abgesagt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 21.05.2023, 13:35 Uhr

Murray hatte vor einigen Wochen schon angedeutet, dass er womöglich nicht in Roland Garros starten werde - nun hat er abgesagt. Für den Schotten, mit künstlicher Hüfte ausgestattet, stehen die Chancen auf einen guten Lauf in Wimbledon besser als in Paris.

Der Ex-Weltranglisten-Erste hatte zwar kürzlich das Challenger-Turnier in Aix-en-Provence für sich entschieden, war bei den Masters-Events in Madrid und Rom aber früh ausgeschieden.

Berrettini will Comeback in Stuttgart feiern

Auch abgesagt hat Matteo Berrettini. Der hatte sich in Monte-Carlo an der Bauchmuskulatur verletzt und auch die anschließenden Turniere verpasst, unter anderem das Heimspiel in Rom. Er habe gute Fortschritte gemacht in Sachen Rehabilitation und könne es kaum erwarten, wieder zu spielen. "Für Paris werde ich aber nicht bereit sein und meine Rückkehr wird bei den BOSS Open in Stuttgart sein", schrieb Berrettini auf Instagram

Bei den BOSS Open hatte der Italiener die letzten beiden Jahre gewonnen.

Cilic noch in Knie-Reha

In Paris fehlen wird auch Ex-Top-Ten-Mann Marin Cilic. Der Kroate hatte sich zu Beginn des Jahres am Knie operieren lassen müssen und steckt ebenfalls noch in Reha-Bemühungen.

Ein Profiteur der Absagen: Fabio Fognini, der einige Plätze vom Hauptfeld entfernt war, aber nun dabei sein wird.

Erst am Donnerstag hatte der 14-fache Paris-Sieger Rafael Nadal seine Teilnahme in Roland Garros abgesagt.

Yannick Hanfmann muss noch auf Absagen hoffen

Und was ist mit Yannick Hanfmann? Der stand zuletzt in Rom im Viertelfinale, "bräuchte" aber noch sieben Absagen, um es direkt ins Hauptfeld zu schaffen. Ansonsten muss er in der Qualifikation starten, die bereits morgen beginnt.

Grund: Die Punkte aus Rom kommen zu spät für Paris. Hanfmann wird in der kommenden Woche zwar die Top 70 knacken, die Entry-Lists nehmen jedoch die ATP-Ranking sechs Wochen vor Turnierstart als Maßstab.