French Open: Carlos Alcaraz mit starkem Auftakt

French-Open-Mitfavorit Carlos Alcaraz (ATP-Nr. 6) hat einen Auftakt nach Maß hingelegt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 22.05.2022, 22:02 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz

Alcaraz gewann seine Spätschicht am Auftakttag der French Open 2022 gegen Juan Ignacio Londero souverän mit 6:4, 6:2, 6:0 und steht damit in der zweiten Runde.

Das Match war lediglich zu Beginn ausgeglichen, bis zum 4:4 brachten beide Akteure ihre Aufschlagspiele durch. Dann aber schlug Alcaraz zu, nach dem 2:2 im zweiten Durchgang spielte nur noch er und ließ seinem Gegner kein Spiel mehr zu.

Lob gab's für Londero im Anschluss dennoch von Sportmann Alcaraz, der seine Liebe zu Roland Garros auch im Gespräch mit Alex Corretja im On-Court-Interview bestätigte: "Ich habe das Turnier so viele Jahre geschaut, als ich aufgewachsen bin", so der 19-Jährige.

Alcaraz trifft in Runde 2 auf Albert Ramos-Vinolas, aktuell die Nummer 42 der Welt.

Alcaraz hatte 2022 den ganz großen Durchbruch geschafft, nach seinem Titel in Rio de Janeiro auch die Miami Open, das ATP-Turnier in Barcelona und das Masters-Event in Madrid gewonnen.

"FAA" muss sich strecken

Ein anderer Youngster musste indes alles rausholen: Felix Auger-Aliassime lag gegen Juan Pablo Varillas bereits mit zwei Sätzen in Rückstand, gewann am Ende aber 2:6, 2:6, 6:1, 6:3, 6:3.