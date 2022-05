French Open: Cedrik-Marcel Stebe scheitert in finaler Qualifikationsrunde

Cedrik-Marcel Stebe ist haarscharf an der Qualifikation für das Hauptfeld der French Open vorbeigeschrammt. Der Deutsche unterlag am Freitag in der dritten und letzten Qualifikationsrunde Chun-Hsin Tseng mit 3:6 und 3:6.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 20.05.2022, 14:18 Uhr

Nichts wird es aus der 14. Teilnahme an einem Grand-Slam-Hauptfeld für Cedrik-Marcel Stebe. Der Deutsche hatte sich bis in die finale Qualifikationsrunde für das zweite Major-Event des Jahres gespielt, musste sich dort aber Chun-Hsin Tseng mit 3:6 und 3:6 geschlagen geben.

Fix im Hauptfeld stehen indes Alexander Zverev, Daniel Altmaier, Oscar Otte und Peter Gojowczyk. Daniel Masur hat am Freitagnachmittag die Chance, als fünfter Deutscher ins Hauptfeld einzuziehen, der Bückeburger trifft in der finalen Qualifikationsrunde auf den Franzosen Geoffrey Blancaneaux.

