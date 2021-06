French Open: Daniil Medvedev schlägt Tommy Paul nach Startschwierigkeiten

Daniil Medvedev hat zwei Tage nach seinem Premierensieg im Roland-Garros-Hauptfeld den nächsten Erfolg nachgelegt. Der Weltranglistenzweite besiegte am Mittwochabend den Amerikaner Tommy Paul mit 3:6, 6:1, 6:4 und 6:3.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 02.06.2021, 23:29 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

Daniil Medvedev steht in der dritten Runde der French Open

Mit einer gewissen Ironie nahm Daniil Medvedev am Montag den Umstand hin, soeben sein allererstes Match im Hauptfeld der French Open für sich entschieden zu haben. Auf Twitter scherzte der Russe etwa, damit "Geschichte geschrieben" zu haben. Nun gut, auch wenn die Historie des Daniil Medvedev unterm Eiffelturm keine allzu prunkvolle ist, so stellte der ungefährdete Drei-Satz-Erfolg gegen Alexander Bublik nicht wirklich eine Überraschung dar. Ähnliche klare Vorzeichen standen auch vor der zweiten Partie Medvedevs in Paris 2021: Dem Aufeinandertreffen mit dem US-Amerikaner Tommy Paul.

Dieser sollten jedoch den Komfort der Außenseiterrolle zunächst für sich zu nutzen wissen: Paul ließ bei eigenem Aufschlag einigermaßen wenig zu, schaffte Mitte des ersten Durchgangs selbst das Break und servierte schließlich - obgleich mit etwas Bauchweh - zum 6:3 in Satz eins aus. Damit hatte Paul jedoch einen Löwen geweckt: Medvedev fand zusehends besser in dieses Match, schaffte in Durchgang zwei das frühe Break und schaffte mit einem überzeugenden 6:1 den Satzausgleich. Und schien nun so etwas wie Freude mit dem Spiel am Court Philippe-Chartier zu haben.

Medvedev marschiert in Runde drei

Ähnliches Spiel zum Start in den dritten Satz. Erneut war es der Russe, dem ein frühes Break gelingen sollte. Zwar konnte Tommy Paul dieses noch einmal egalisieren, dann übernahm aber erneut Daniil Medvedev das Kommando über diese Partie. Der amtierende ATP-Finals-Champion schnappte sich ein weiteres Break und machte mit 6:4 die 2:1-Satzführung perfekt. Die Gegenwehr von Tommy Paul, der nun zusehends körperlich zu kämpfen hatte und die Punkte sichltich abkürzte, sollte hiermit gebrochen sein - schnell gelangen Medvedev in Durchgang vier zwei Breaks. Nach etwas mehr als zwei Stunden machte der Russe schließlich den 3:6, 6:1, 6:4 und 6:3-Erfolg perfekt.

In der dritten Runde wartet nun der nächste US-Amerikaner auf Daniil Medvedev, der sich für die diesjährigen French Open durchaus Chancen auszurechnen scheint, und zwar der Aufschlaghüne Reilly Opelka. Der Weltranglistenzweite hat nun bereits seinen zweiten Erfolg am Bois de Bolougne gefeiert, nachdem der Russe sieglos zu den French Open 2021 gereist war.