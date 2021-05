French Open: Denis Shapovalov sagt Teilnahme wegen Schulterproblemen ab

Denis Shapovalov wird in diesem Jahr aufgrund von Schulterproblemen nicht an den French Open teilnehmen. Das wurde am Sonntagabend bekannt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.05.2021, 23:43 Uhr

Nach einem etwas holprigen Beginn in der Sandplatzsaison hatte sich Denis Shapovalov zuletzt in Rom und Genf wieder von seiner deutlich besseren Seite gezeigt: In der italienischen Hauptstadt fand der Kanadier gegen den späteren Sieger Rafael Nadal im Achtelfinale sogar zwei Matchbälle vor, eine Woche später zog er in der zweitgrößten Stadt der Schweiz sogar ins Finale, in dem er Casper Ruud in zwei umkämpften Sätzen unterlag, ein.

Es schien also alles angerichtet für erfolgreiche French Open, am Sonntagabend folgte dann jedoch eine Hiobsbotschaft: Shapovalov wird 2021 nicht am Bois de Boulogne spielen. Wie der 22-Jährige bekanntgab, sind Schulterprobleme der Grund für die Absage.

"Ich bin traurig darüber, dass ich nach Rücksprache mit meinem medizinischen Team die schwierige Entscheidung getroffen habe, aus Roland Garros zurückzuziehen. Leider macht mir meine Schulter Probleme und obwohl die medizinischen Tests gut aussehen, ist es das Beste, eine Pause zu machen" schrieb Shapovalov auf Twitter.

Der Weltranglisten-14. ist gemäß aktuellen Standes somit der höchstplatzierte Spieler, der in Paris nicht an den Start gehen kann. Mit Stan Wawrinka, Borna Coric, Nick Kyrgios und Andy Murray fehlen in der französischen Hauptstadt zudem weitere prominente Namen.