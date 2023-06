French Open: Djokovic bezwingt angeschlagenen Alcaraz im Halbfinale

Nach zwei ausgeglichenen Durchgängen auf dem erwartet hohen Niveau musste sich Carlos Alcaraz im Halbfinale in Roland Garros sichtlich angeschlagen mit Problemen an der rechten Wade letztlich in vier Sätzen Novak Djokovic beugen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 09.06.2023, 19:40 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz war nach Problemen an der Wade chancenlos gegen Novak Djokovic.

Vor der zweiten Begegnung der Kontrahenten ging die Favoritenrolle aufgrund der bisher erfolgreichen Sandplatz-Saison mit den Titeln in Barcelona und Madrid leicht an den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz, der die bisher einzige Auseinandersetzung mit Novak Djokovic im letzten Jahr beim Masters-Turnier in Madrid nach mehr als 3:30 Stunden Spielzeit hauchdünn im Tiebreak des dritten Satzes für sich entscheiden konnte.

Der Beginn der Partie war geprägt von kurzen Ballwechseln, da beide Spieler erst ihren Rhythmus suchten. Nach jeweils glatten Aufschlagspielen erspielte sich Djokovic die erste Breakchance im Match, die der Serbe nach einem sehenswerten Stopp-Duell clever mit einem Volley verwerten konnte. Im weiteren Verlauf musste der Weltranglistendritte beim Stand von 4:2 fast zwölf Minuten um sein Aufschlagspiel kämpfen, sicherte sich aber ohne Aufschlagverlust den ersten Durchgang.

Anfangs des zweiten Akts dominierten beide Spieler ihre Aufschlagspiele und gaben meist maximal einen Punkt ab. Beim Stand von 4:3 für Alcaraz nahm Djokovic ein Medical-Timeout und ließ sich am Unterarm behandeln. Daraufhin erhöhte der Spanier das Tempo und erspielte sich die ersten Breakmöglichkeiten, wovon er die zweite nutzen konnte. Djokovic kam nochmal mit einem Re-Break zurück und drehte im anschließenden Aufschlagspiel ein 0:40 mit fünf Punkten in Folge. Das Match mittlerweile auf absolut hohem Level. Mit zwei Spielgewinnen bei Vereitelung einer Breakchance stellte der 20-jährige Alcaraz den Satzausgleich her.

Nach einem glatten Aufschlagspiel von Alcaraz spielten sich beim Service von Djokovic dramatische Szenen ab. Bei Spielball für den 36-jährigen verschlägt Alcaraz einen Return ins Netz und humpelte nach dem Schlag, während er sich die rechte Wade hielt. Dieser nahm sofort ein Medical-Timeout ohne auf den Seitenwechsel zu warten, was mit einem Strafspiel zugunsten von Djokovic bestraft wurde. Alcaraz in der Folge sichtlich in der Bewegung eingeschränkt und ohne Spielgewinn bis zum Ende des Satzes, der somit klar an Djokovic geht.

Nach einer Behandlungspause in der Kabine kehrte Alcaraz wieder zurück und stellte sich dem Aufschlagspiel von Djokovic. Nach Abwehr einer Breakchance konnte der Belgrader schnell davonziehen und beendete die mittlerweile ungleiche Partie nach 3:23 Stunden mit 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Im Endspiel trifft der 22-fache Grand Slam-Gewinner auf den Sieger des zweiten Halbfinals, wo der Deutsche Alexander Zverev dem an Position 4 gesetzten Casper Ruud aus Norwegen gegenübersteht.

