French Open: Dominic Thiems Weg ins Finale führt wohl über Andujar, Zverev, Tsitsipas

Dominic Thiem eröffnet die French Open 2021 gegen Routinier Pablo Andujar. Die weiteren Herausforderungen könnten Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas beinhalten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.05.2021, 20:04 Uhr

Dominic Thiem ist bei den French Open 2021 in die untere Hälfte gelost worden. Das ist zunächst einmal eine gute Nachricht für den Österreicher, vor allem auch, weil Rafael Nadal eine Etage höher angesiedelt ist, Thiem frühestens im Endspiel begegnen könnte. Bis dorthin ist es allerdings ein breiter und anstrengender Weg. Der wie folgt aussehen könnte:

Runde 1 - Gegner: Pablo Andujar

Thiem hat alle drei bisherigen Partien gegen den routinierten Spanier gewonnen, die letzte datiert vom Turnier in Kitzbühel 2019. Allerdings: Andujar ist gut in Form, hat zuletzt in Genf Roger Federer dessen Comeback verdorben.

Runde 2 - Potenzielle Gegner: Radu Albot oder Federico Delbonis

Gegen Delbonis hat Thiem zweimal gespielt und ebenso oft gewonnen, 2018 in Madrid knapp in drei Sätzen. Gegen Radu Albot wäre es die erste Partie überhaupt.

Runde 3 - Potenzielle Gegner: Fabio Fognini/Gilles Simon/Marton Fuscovics/Gregoire Barrere

Gegen Fucsovics hat sich Thiem vor wenigen Tagen in Rom gerade noch so durchsetzen können, Fognini sollte ihm da schon besser liegen. Auch wegen der körperlichen Vorteile, die sicherlich auf Seiten des Österreichers liegen. Gilles Simon ist einer seiner Lieblingsgegner, ein Treffen mit der Wildcard Barrere in Runde drei wäre sicherlich eine Überraschung

Achtelfinale - Potenzielle Gegner: Casper Ruud, Hubert Hurkacz, etc.

Hier legen wir uns auf Ruud fest, der eine herausragende Saison spielt, am Samstag in Genf seinen zweiten Turniersieg auf der ATP-Tour gefeiert hat. Thiem und Ruud haben sich 2020 in Roland Garros getroffen, das Spiel ging glatt in drei Sätzen an Thiem.

Viertelfinale - Potenzielle Gegner: Alexander Zverev, Roberto Bautista Agut, etc.

Das sieht sehr nach Alexander Zverev aus, der Thiem in Madrid auf dem Weg zum Turniersieg keine Chance gelassen hat. Die beiden bisherigen Matche sin Roland Garros (2016 und 2018) hat allerdings Thiem für sich entschieden.

Halbfinale - Potenzielle Gegner: Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, etc.

Unwahrscheinlich, dass sich Daniil Medvedev ausgerechnet in Paris plötzlich in das Sandplatztennis verliebt. Mit Tsitsipas hat Thiem am Donnerstag in Roland Garros trainiert, der Grieche muss nach den gezeigten Saisonleistungen gemeinsam mit Zverev wohl als Favorit in der unteren Tableau-Hälfte angesehen werden. Das einzige Duell in Roland Garros hat Thiem 2018 gewonnen, insgesamt führt er gegen Tsitsipas noch mit 5:3-Siegen.

Finale - Potenzielle Gegner: Novak Djokovic oder Rafael Nadal

Titel Nummer 14 für Rafa? Zweiter Triumph für Nole? Oder kann Dominic da ein Wörtchen mitreden?

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros