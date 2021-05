French Open: Dominik Koepfer als zweiter deutscher Profi weiter

Dominik Koepfer nach einem Dreisatzerfolg über Mathias Bourgue in der zweiten Runde der French Open.

von SID/tennisnet

zuletzt bearbeitet: 31.05.2021, 20:23 Uhr

© Getty Images Dominik Koepfer steht in Paris in der zweiten Runde

Dominik Koepfer ist als zweiter deutscher Tennisprofi nach Alexander Zverev in die zweite Runde der French Open eingezogen. Der 27-Jährige aus Furtwangen setzte sich in seinem Erstrundenduell gegen den Franzosen Mathias Bourgue am Montagabend mit 6:3, 6:3, 6:4 durch. Koepfers nächster Gegner ist Taylor Fritz (USA/Nr. 30).

Maximilian Marterer, Peter Gojowczyk, Yannick Hanfmann und Oscar Otte, der im direkten Duell Zverev in fünf Sätzen unterlag, waren zuvor in der ersten Runde des Herreneinzels gescheitert. Den deutschen Damen droht indes sogar das kollektive Aus.

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros

