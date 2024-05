French Open: Eine goldene Chance für Jan-Lennard Struff?

Jan-Lennard Struff hat bei den French Open eine sehr gute Auslosung erwischt. Bietet sich für die deutsche Nummer zwei in Paris eine goldene Chance?

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.05.2024, 17:41 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Jan-Lennard Struff erwischte eine gute Auslosung

Natürlich: Allzu weit sollte der Blick bei den Protagonisten nach einer Auslosung nie in die Ferne gehen. Und doch ist man - aus medialer Sicht - angesichts Jan-Lennard Struffs potentiellem Weg bei den French Open 2024 nahezu dazu gezwungen, genau das zu tun.

Denn die Auslosung hätte es aus Sicht des ungesetzten Struff fast nicht besser verlaufen können. Der Warsteiner eröffnet in Paris gegen einen Qualifikanten und bekäme es in Runde zwei wohl mit Alexander Bublik zu tun. Der 26-Jährige liegt in der Weltrangliste aktuell auf Position 19, fühlt sich auf Sand aber alles andere als wohl. In Paris eröffnet der Kasache ebenfalls gegen einen Qualifikanten.

In der dritten Runde würde auf Struff laut Papierform Alex de Minaur warten. Der Australier konnte sich in Barcelona zwar gegen Sandplatzkönig Rafael Nadal behaupten, zeigte auf der roten Asche ansonsten aber eher überschaubare Leistungen. Und: Struff kann dem Weltranglistenelften mit seinem Spiel richtig wehtun.

Kommt es zum Duell mit Zverev?

Zwar führt de Minaur im Head to Head mit 3:2, den einzigen Vergleich auf Sand entschied Struff vor einem Jahr in Monte-Carlo allerdings glatt mit 6:3 und 6:2 für sich. Sollte der Warsteiner tatsächlich in die zweite Woche einziehen, ginge es im Achtelfinale voraussichtlich gegen Daniil Medvedev. Auf Sand ebenfalls kein unschlagbarer Gegner für den zuletzt groß aufspielenden Struff.

Und dann? Droht Struff ein Duell mit Landsmann Alexander Zverev. Die deutsche Nummer eins erwischte ihrerseits allerdings eine deutlich komplizierte Auslosung als Struff, trifft sie doch bereits zum Auftakt auf den 14-fachen French-Open-Sieger Nadal.

Das Einzel-Tableau der Herren