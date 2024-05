French Open: Emma Raducanu pokert hoch

Qualifikation für Roland-Garros? Da wartet Emma Raducanu lieber darauf, dass noch drei Spielerinnen vor der Auslosung am Donnerstag zurückziehen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.05.2024, 11:31 Uhr

© Getty Images Emma Raducanu lässt es in Paris darauf ankommen

Wie hat der große Falco in seinem feinen Stück „Emotional“ der Musikwelt dereinst so leidenschaftlich mitgeteilt: „Wann net, dann net!“. Und genau nach diesem Motto scheint auch Emma Raducanu zu verfahren. Mit einer Wildcard wurde die US-Open-Siegerin von 2021 in Paris ja nicht bedacht, jetzt pfeift Raducanu auch auf die Teilnahme der Qualifikation. Mit folgendem Hintergrund: Aktuell ist sie drei draußen, kann also schon noch darauf hoffen, ins Hauptfeld zu rutschen.

Und wenn nicht, dann eben nicht. Britischen Medien zufolge trainiert Raducanu derzeit in London auf Hartplatz, was eher darauf hindeutet, dass sie sich für die Rasensaison in Schwung bringen möchte.

Emma Raducanu war nach langer Verletzungspause Anfang der Saison 2024 wieder auf das Tennis-Karussell aufgesprungen. In Indian Wells und beim Porsche Tennis Grand Prix konnte sie jeweils zwei Matches gewinnen, aktuell wird Raducanu an Position 212 der WTA-Charts geführt. Ihre besten Leistungen zeigte sie 2024 aber tatsächlich auf französischem Sand: Nämlich beim Bille Jean King Cup in Le Portel, wie sie Caroline Garcia und Diane Parry jeweils in drei Sätzen bezwingen konnte.