French Open: Fans bekommen Eintrittgseld zurück

Die Organisatoren der French Open zahlen nach der Verlegung des Grand-Slam-Turniers in Paris vom Mai in den September die Gelder für die bereits erworbenen Eintrittskarten zurück. Dies teilte der französische Tennis-Verband am Donnerstag allen Ticketinhabern mit.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 08.05.2020, 11:39 Uhr

© GEPA Pictures Volle Ränge auf Philippe-Chatrier werden wir wohl länger nicht sehen

Das größte Sandplatzturnier der Welt sollte ursprünglich vom 24. Mai bis 7. Juni auf der Anlage Roland Garros stattfinden, wurde wegen der Corona-Pandemie verlegt. Es soll nun vom 27. September bis 11. Oktober über die Bühne gehen, nachdem der Beginn des Events zunächst auf den 20. September verschoben worden war.

Und das unter der Bedingung, dass auch Zuschauer für die Veranstaltungen zugelassen sind. In dieser Richtung hatte sich die französische Sportministerin vor wenigen Tagen geäußert. Neben den French Open musste auch die Tour de France auf einen Termin später im Jahr 2020 verlegt werden.

Von einer eventuellen Austragung der French Open hängt wohl auch der weitere Verlauf der Tennissaison 2020 ab: Sollte am Bois de Boulogne wirklich gespielt werden können, ist nicht ausgeschlossen, dass in den Wochen zuvor auch einige Sandplatz-Turniere wie Madrid, Rom, aber auch Hamburg oder Kitzbühel in Angriff genommen werden.