French Open Finale live: Rafael Nadal vs. Novak Djokovic im TV, Livestream und Liveticker

Rafael Nadal trifft im Kampf um seinen 13. Titel in Roland Garros im Finale der French Open 2020 auf Novak Djokovic. Das Match gibt es ab 15 Uhr live bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.10.2020, 10:32 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal oder Novak Djokovic - wer holt sich die French Open 2020?

55 Duelle hat es zwischen Djokovic und Nadal bis dato gegeben, der serbische Weltranglisten-Erste hat mit 29:26 Siegen die Nase vorne. Die letzten drei Duele auf sand hat allerdings Rafael Nadal für sich entschieden, zuletzt 2019 im Endspiel von Rom. Darüber hinaus hat Novak Djokovic in seinem Halbfinale deutlich härter arbeiten müssen als Nadal - gegen Stefanos Tsitispas gewann Djokovic erst im fünften Satz.

Für Nadal geht es um seinen 13. Titel in Roland Garros, darüber hinaus könnte der Spanier in der Allzeit-Wertung mit 20 Major-Siegen mit Roger Federer gleichziehen. Novak Djokovic hat in Paris erst einmal gewonnen, 2016 war´s. Für den Mann aus Belgrad steht der 18. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier auf dem Spiel.

Djokovic vs. Nadal - wo es einen Livestream gibt

Das Mtach zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal gibt es ab 15 live im TV und Livestream bei Eurosport.

