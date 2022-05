French Open: Gael Monfils wird in Roland Garros fehlen

Gael Monfils muss auf eine Teilnahme bei den French Open 2022 verzichten. Das gab der Schützling von Günter Bresnik am heutigen Montag bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.05.2022, 17:05 Uhr

© Getty Images Gael Monfils wird in Roland Garros 2022 fehlen

Das Tennisjahr 2022 hatte für Gael Monfils mit dem Turniersieg in Adelaide und dem starken Auftritt bei den Australian Open so gut begonnen. Und auch in privater Hinsicht steht dem Franzosen und dessen Ehefrau Elina Svitolina mit der Geburt des ersten gemeinsam Kindes im Oktober viel Freude ins Haus. Bei seinem Heim-Grand-Slam, den am kommenden Sonntag beginnenden French Open, wird der 35-jährige Lokalmatador aber fehlen. Das gab Monfils in den sozialen Medien bekannt.

Ihn plage schon seit dem Turnier in Monte-Carlo eine Verletzung an der Ferse, der er nun mit einem kleinen Eingriff Herr werden möchte. Für die Franzosen fällt damit der größte Hoffnungsträger aus: Monfils ist in der ATP-Weltrangliste als Bester seines Landes an Position 22 notiert, danach folgt Ugo Humbert auf Rang 45.

Monfils hatte gleich bei seinem ersten Auftritt 2022 in Adelaide mit dem Finalsieg gegen Karen Khachanov seinen insgesamt elften Karriere-Titel geholt, danach war er im Viertelfinale der Australian Open knapp an Matteo Berrettini gescheitert. Ein Ausrufezeichen konnte der Veteran in Indian Wells setzen, als er dort in der dritten Runde gegen Daniil Medvedev gewann. Sein bislang letztes Match hat Monfils in Madrid gegen Novak Djokovic bestritten.