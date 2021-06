French Open: Jan-Lennard Struff rundet perfekten deutschen Tag mit Dreisatzerfolg über Facundo Bagnis ab

Mit Jan-Lennard Struff steht nach Alexander Zverev, Dominik Koepfer und Philipp Kohlschreiber ein vierter Mann aus Deutschland in der dritten Runde der French Open. Der Warsteiner schlug Facundo Bagnis mit 7:5, 7:6 (1) und 6:4.

von SID/tennisnet

zuletzt bearbeitet: 03.06.2021, 20:10 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff besiegte Facundo Bagnis in drei Sätzen

Jan-Lennard Struff hat das deutsche Quartett in der dritten Runde der French Open komplettiert. Der 31 Jahre alte Warsteiner schlug Facundo Bagnis aus Argentinien am Donnerstag mit 7:5, 7:6 (1), 6:4 und sorgte mit dafür, dass so viele Profis des Deutschen Tennis Bundes (DTB) noch nach der zweiten Runde im Turnier sind, wie seit 1993 nicht mehr.

Damals schafften in Patrick Kühnen, Carl-Uwe Steeb, Marc-Kevin Goellner, Bernd Karbacher und Michael Stich sogar fünf Profis den Schritt in die dritte Runde. In diesem Jahr sind neben Struff auch Alexander Zverev (Hamburg), Philipp Kohlschreiber (Augsburg) und Dominik Koepfer weiter dabei.

Struff, der 2019 in Paris das Achtelfinale erreichte, war in den entscheidenden Phasen konsequenter als sein Gegner und trifft nun auf den 18 Jahre alten Spanier Carlos Alcaraz, der Nikoloz Basilashvili in drei Sätzen besiegte.

