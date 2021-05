French Open: Jetzt hat Rafael Nadal sein eigenes Denkmal im Stade Roland Garros

Vor Beginn der French Open 2021 haben die Veranstalter Rekordsieger Rafael Nadal eine besondere Ehre zukommen lassen: Der 13-malige Champion ist ab sofort dank einer Statue das ganze Jahr über omnipräsent im Stade Roland Garros.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.05.2021, 12:47 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal - neuerdings nicht nur in Fleisch und Blut eine Ikone in Paris

Wer die French Open schon mal live vor Ort erlebt hat, der weiß: Die Statue von Suzanne Lenglen, die vor dem ihr zu Ehren benannten Stadion aufgestellt wurde, kann man nicht übersehen. Nun hat Lenglen, zwischen 1920 und 1926 sechsmalige Triumphatorin beim zweiten Major des Jahres, Konkurrenz bekommen. Denn Rafael Nadal darf sich nun ebenfalls zu jenen wenigen Glücklichen zählen, die schon zu ihrer aktiven Zeit ein Denkmal gesetzt bekommen. Und jenes von Nadal zeigt unverkennbar alle Charakteristika des Rekord-Champions: den offenen Mund, die ausgeschwungene Vorhand, die Dynamik in den Beinen.

Der Großmeister selbst zeigte sich mit dem Kunstwerk am Donnerstag sehr zufrieden. Cristiano Ronaldo, das nur nebenbei, war mit dem ersten Entwurf seiner Statue in seinem Geburtsort Funchal dermaßen unzufrieden, dass der bildende Künstler noch einmal Hand anlegen musste.

Nadal weilt seit ein paar Tagen in Paris, um seinen 14. Titel in Angriff zu nehmen. Der Weg könnte diesmal ein schwieriger werden: Der Spanier geht nur an Position drei gesetzt ins Rennen, wurde in die obere Hälfte des Tableaus gelost - und könnte schon im Viertelfinale auf Andrey Rublev treffen (gegen den er in Monte Carlo vor ein paar Wochen verloren hat), danach würde wohl der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic warten.

Allerdings: In Roland Garros kann Nadal traditionell noch einen Gang zulegen. Der Court Philippe-Chatrier ist sein Wohnzimmer, in diesem Stadion umweht den Mallorquiner eine Aura der Unbesiegbarkeit. Diese wird sicherlich nicht darunter leiden, dass Nadals Konkurrenten ab sofort an einem Denkmal des legendären Linkshänders zur Arbeit schreiten müssen.

