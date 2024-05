French Open: Jule Niemeier stürmt in zweite Quali-Runde

Jule Niemeier ist mit einem glatten 6:0 und 6:1 gegen Laura Ioana Paar in das Qualifikationsturnier für Roland-Garros 2024 gestartet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.05.2024, 11:30 Uhr

© Getty Images Jule Niemeier hat am Montag einen kurzen Arbeitstag gehabt

Guter Auftakt für Jule Niemeri in Roland-Garros 2024. Die deutsche Nationalspielerin ließ beim 6:0 und 6:1 gegen Laura Ioana Paar aber so gar nichts an anbrennen, qualifizierte sich sicher für Runde zwei. Dort trifft Niemeier entweder auf Lauren Davis aus den USA oder die Schweizerin Simone Waltert.

Später am Montag sind in Paris auch noch Ella Seidel und Natasia Schunk im Einsatz.

