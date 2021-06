French Open live: Alexander Zverev vs. Alejandro Davidovich Fokina im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Viertelfinale der French Open 2021 auf Alejandro Davidovich Fokina. Das Match gibt es ab 16:00 Uhr live im TV und Livestream in Deutschland bei ServusTV und bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.06.2021, 10:13 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images Im ersten Viertelfinale treffen Alexander Zverev und Alejandro Davidovich Fokina aufeinander

Alexander Zverev kämpft am Dienstag um den Einzug in sein erstes French-Open-Halbfinale. Die Aufgabe liest sich auf dem Papier machbar, wartet mit Alejandro Davidovich Fokina doch "nur" die Nummer 46 der Welt. Der Deutsche sollte vor dem Spanier allerdings gewarnt sein, denn in Paris schlug Davidovich Fokina bislang unter anderem auch den Sandplatzspezialistin Casper Ruud.

In den bisherigen beiden Duellen mit dem 21-Jährigen (US Open und Köln 2020) gab Zverev noch keinen Satz ab.

Zverev vs. Davidovich Fokina - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Alexander Zverev und Alejandro Davidovich Fokina gibt es ab 16:00 Uhr live im TV und Livestream in Deutschland bei ServusTV und bei Eurosport und in unserem Liveticker.

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros