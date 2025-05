Roland Garros 2025 live: Alexander Zverev vs. Flavio Cobolli im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Flavio Cobolli treffen in der dritten Runde der French Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 13:10 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.05.2025, 08:35 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Alexander Zverev trifft in der dritten Runde von Roland-Garros auf Flavio Cobolli

Nach seinem Viersatz-Sieg gegen den Niederländer Jesper de Jong bekommt es Alexander Zverev in der dritten Runde von Roland-Garros mit Flavio Cobolli zu tun, der in der Runde zuvor gegen seinen Landsmann Matteo Arnaldi die Oberhand behielt.

Der 23-jährige Italiener ist mit einer Menge Selbstvertrauen nach Paris gereist, hat er doch in der Vorwoche beim Turnier in Hamburg den Titel geholt. Es ist die erste Begegnung zwischen Zverev und Cobolli.

Zverev vs. Cobolli - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Flavio Cobolli gibt es ab ca. 13:10 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros