Roland Garros 2025 live: Jannik Sinner vs. Jiri Lehecka im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Jiri Lehecka treffen in der dritten Runde der French Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 12:10 live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.05.2025, 13:20 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Jiri Lehecka fordert in der dritten Runde der French Open Jannik Sinner

Nach zwei relativ lockeren Dreisatz-Erfolgen in den ersten beiden Runden trifft der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner in der dritten Runde von Roland-Garros auf Jiri Lehecka. Der Tscheche konnte sich im bisherigen Turnierverlauf über Jordan Thompson und Alejandro Davidovich Fokina hinwegsetzen.

Im Head to Head zwischen Sinner und Lehecka steht es 2:0 für den Italiener, der im letzten Jahr in Peking und Indian Wells gegen den Tschechen gewann.

Sinner vs. Lehecka - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Jiri Lehecka gibt es ab ca. 12:10 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros