French Open live: Alexander Zverev vs. Sebastian Baez im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in seinem zweiten Match bei den French Open 2022 auf Sebastian Baez aus Argentinien. Das Zweitrundenduell ist als zweites Match nach 12:00 Uhr am Court Philippe-Chatrier angesetzt und wird live in Österreich im TV und Stream bei ServusTV angeboten, in Deutschland gibt es das Match bei Eurosport zu sehen. Hier gibt es den Liveticker zur Partie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.05.2022, 09:49 Uhr

Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde der French Open aus Sebastian Baez

Alexander Zverev jagt weiterhin seinem ersten Grand-Slam-Triumph hinterher. Nächster Anlauf: die French Open. Dort ist der gebürtige Hamburger am Sonntag tadellos gestartet, gegen Sebastian Ofner hatte Zverev in drei Sätzen kaum Probleme. Nun wartet ein quirrliger Südamerikaner, der Argentinier Sebastian Baez.

Gegen Baez hat Zverev bereits gespielt - und zwar erst vor wenigen Tagen. Beim ATP-Masters-1000-Event von Rom nämlich, bei dem der Deutsche nach umkämpftem Auftaktsatz in zwei Sätzen obsiegte. Der Weltranglistendritte geht auch in das zweite Duell mit Baez als klarer Favorit.

Zverev vs. Baez - wo es einen Livestream gibt

