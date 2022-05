French Open live: Novak Djokovic vs. Alex Molcan im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic bekommt es in der zweiten Runde der French Open mit Alex Molcan zu tun. Das Duell ist als dritte Partie nach 11:00 Uhr angesetzt und wird live im TV und Stream bei Eurosport angeboten. Hier gibt es den Liveticker zur Partie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.05.2022, 05:17 Uhr

Für Novak Djokovic geht es in Runde zwei der French Open gegen Alex Molcan

Novak Djokovic hat vor den French Open Woche für Woche Form aufgebaut - und sich spätestens mit seinem dominanten Triumph beim ATP-Masters-1000-Event von Rom in den Kreis der absoluten Topfavoriten beim zweiten Major-Event des Jahres gespielt. In Paris geht Djokovic als Titelverteidiger ins Rennen, im Vorjahr besiegte der Serbe Stefanos Tsitsipas im Endspiel in fünf Sätzen.

Der Start in das Turnier ist Djokovic am Montag blendend geglückt, der Weltranglistenerste gab sich gegen Yoshihito Nishioka keine Blöße. In der zweiten Runde geht es nun gegen Alex Molcan aus der Slowakei, der seit wenigen Wochen von Djokovics Langzeittrainer Marian Vajda betreut wird. Es ist das zweite Duell der beiden, 2021 besiegte Djokovic den Slowaken klar in zwei Sätzen.

Djokovic vs. Molcan - wo es einen Livestream gibt

