French Open live: Novak Djokovic vs. Aljaz Bedene im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft in der dritten Runde der French Open 2022 auf Aljaz Bedene. Das Match gibt es ab ca. 13:15 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV (in Österreich) und bei Eurosport und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.05.2022, 10:54 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic spielt heute gegen Aljaz Bedene

Djokovic hat in seinen bisherigen beiden Partien noch keinen Satz abgegeben und startet auch in das Match gegen Bedene als haushoher Favorit. Denn sowohl bei den Australian Open 2015 wie in Roland Garros 2016 und in Rom 2017 konnte der Slowene gegen den aktuellen Branchenprimus keinen Stich setzen.

Djokovic vs. Bedene - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Novak Djokovic und Aljaz gibt es ab ca. 13:30 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV (in Österreich) und bei Eurosport.

Hier das Einzel-Tableu in Roland Garros