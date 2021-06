French Open live: Novak Djokovic vs. Pablo Cuevas im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovics zweite Hürde bei den French Open 2021 trägt den Namen Pablo Cuevas. Das Duell ist nicht vor 14:30 Uhr angesetzt und wird live im TV und Stream bei Eurosport übertragen. Hier findet ihr den Liveticker zur Partie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.06.2021, 23:30 Uhr

Novak Djokovic bekommt es in der zweiten French-Open-Runde mit Pablo Cuevas zu tun

Novak Djokovic ist mit einer gewohnt soliden Performance in die French Open gestartet. Der Serbe, frischgepackener Belgrad-Open-Champion, ließ in der ersten Runde des Grand Slams am Bois de Bolougne gegen den US-Amerikaner Tennys Sandgren zu keinem Zeitpunkt Zweifel aufkommen, ließ Sandgren am Ende gerade einmal acht Games. Ähnlich souverän startete auch Pablo Cuevas in das Major unterm Eiffelturm - verlor gegen Lucas Pouille sogar noch ein Spiel weniger.

Der große Favorit in diesem Zweitrundenduell ist dennoch zweifelsohne der Weltranglistenerste Novak Djokovic, ist sein Kontrahent, der Veteran Cuevas, doch nur noch auf Platz 92 der ATP-Charts vorzufinden. Trotz der jahrelangen Erfahrung der beiden Routiniers ist es das erste Aufeinandertreffen zwischen Djokovic und Cuevas auf der ATP-Tour.

Djokovic vs. Cuevas - wo es einen Livestream gibt

Novak Djokovics Zweitrundenduell mit Pablo Cuevas ist als drittes Match (nicht vor 14:30 Uhr) am Court Suzanne-Lenglen angesetzt. Ihr könnt das Match live im TV und Stream bei Eurosport verfolgen, hier findet ihr den Liveticker.