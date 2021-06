Aslan Karatsev ist mit seinen 27 Jahren zwar schon länger auf der Tour unterwegs, hat aber erst in diesem Jahr seinen Durchbruch geschafft. Bei den Australian Open erreichte der Russe zu Jahresbeginn sensationell das Halbfinale. In Dubai erfolgte wenig später der erste Turniersieg. Und auch auf Sand hat Karatsev sich in den letzten Wochen schon behauptet. In Belgrad unterlag er erst im Finale gegen Matteo Berrettini, bei den Masters in Madrid und Rom schlug er u.a. Diego Schwartzman und Daniil Medvedev und erreichte jeweils das Achtelfinale. Im Auftaktmatch setzte sich der Russe hier in Paris in drei Sätzen gegen den US-Amerikaner Jenson Brooksby DURCH: