French Open LIVE: Rafael Nadal vs. Egor Gerasimov im TV, Livestream und Liveticker

Rafael Nadal wird als viertes und letztes Match nach 11:00 Uhr am Court Philippe-Chatrier in die French Open starten. Der Rekordsieger trifft auf Egor Gerasimov. Das Spiel gibt es hier im Matchtracker. Auf Eurosport seht ihr das Spiel live im FreeTV, mit dem Eurosport Player könnt ihr den Livestream ansehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.09.2020, 17:26 Uhr

Rafael Nadal startet gegen Egor Gerasimov in die French Open 2020

Selten waren die Zweifel ob eines Sieges von Rafael Nadal im Stade Roland Garros so groß wie im Jahre 2020. Da wäre zum einen die monatelange Wettkampfpause des Spaniers, oder die Ungewissheit ob seiner Verfassung, die nach dem überraschend klaren Aus gegen Diego Schwartzman in Rom vergangene Woche nicht kleiner wurde. Da wären aber insbesondere die vollkommen neuen Bedingungen in der französischen Hauptstadt, rund um die Verlegung auf Herbst und das Spiel mit den neuen Bällen.

Dennoch gilt: Wenn Rafael Nadal in Paris aufschlägt, dann führt der Sieg bei diesem Turnier auch über den Iberer. Die erste Hürde des Spaniers trägt nun den Namen Igor Gerasimov, der 27-jährige Mann aus Belarus. Zumindest in diesem Match ist die Favoritenlage eine eindeutige. Nadal, zwölffacher Sieger am Bois de Bolougne, gegen die Nummer-83 der ATP-Charts. Der 19-fache Grand-Slam-Champion gegen den Mann ohne Titel auf der Tour.

Nadal vs. Gerasimov - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Rafael Nadal ist als viertes und letztes Match am Court Philippe-Chatrier angesetzt. Hier könnt ihr den Auftakt des Spaniers im Matchtracker verfolgen, außerdem überträgt Eurosport das Match im FreeTV bzw. im Livestream über den Eurosport Player.