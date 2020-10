French Open live: Rafael Nadal vs. Jannik Sinner im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner bekommt es in seinem ersten Grand-Slam-Viertelfinale mit Rafael Nadal zu tun. Das Duell zwischen dem Seriensieger in Paris und dem italienischen Youngster gibt es live auf Eurosport, im Stream im Eurosport Player und hier im Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.10.2020, 11:09 Uhr

Rafael Nadal trifft im Viertelfinale der French Open auf Jannik Sinner

Mit seinen zarten 19 Jahren steht Jannik Sinner also in seinem ersten Grand-Slam-Viertelfinale. Es hat sich abgezeichnet, der Südtiroler gilt spätestens seit seinem Erfolg bei den ATP-NextGen-ATP-Finals als einer der ganz großen Hoffnungen für die Zukunft des Sports - und hat diese Ambitionen nach einigen kleineren Ausrufezeichen im Tennisjahr 2020 nun bei seinem Debüt im Hauptfeld der French Open eindrucksvoll unterstrichen.

Ohne Satzverlust spazierte Sinner in Richtung Achtelfinale, ließ auf dem Weg dahin unter anderem David Goffin nicht den Hauch einer Chance. In Runde vier sollte dann mit Alexander Zverev der härteste Brocken im bisherigen Turnierverlauf warten. Gegen den US-Open-Finalisten, der sichtlich angeschlagen in dieses Match gegangen war, gelang dem 19-Jährigen aber die große Überraschung - und damit der erstmalige Einzug unter die letzten Acht bei einem Major.

Die nun wartende Aufgabe könnte für den Südtiroler aber größer nicht sein - sie trägt den Namen Rafael Nadal. Zwölf Titel am Bois de Bolougne, 97 Siege bei gerade einmal zwei Niederlagen - so die beeindruckende Bilanz des Iberers. Dementsprechend eindeutig ist auch die Favoritenrolle für dieses Viertelfinalduell verteilt, wenngleich der junge Südtiroler mit seiner unbekümmerten Spielweise bereits im Turnierverlauf bewiesen hat, zu was er fähig ist.

Nadal vs. Sinner - wo es einen Livestream gibt

Dementsprechend hoch ist die Erwartungshaltung an dieses Viertelfinalduell bei den diesjährigen French Open. Für alle, die sich dieses Match nicht entgehen lassen können, bietet Eurosport live im FreeTV und im Livestream im Eurosport Player Übertragungen an. Außerdem könnt ihr das Match hier auf tennisnet.com im Matchtracker verfolgen.