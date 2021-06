French Open live: Roger Federer vs. Marin Cilic im TV, Livestream und Liveticker

Roger Federer bekommt es im Kracher-Zweitrundenduell bei den French Open 2021 mit Marin Cilic (nicht vor 16:00 Uhr) zu tun. Das Match könnt ihr live im Stream und TV bei Eurosport verfolgen, hier gibt´s den Liveticker zur Partie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.06.2021, 23:31 Uhr

Roger Federer hat ein äußerst beeindruckendes Comeback am Bois de Bolougne hingelegt. Der Schweizer startete mit einem überzeugenden Drei-Satz-Erfolg über Denis Istomin in seine French Open 2021 - und trifft nun in Runde zwei auf den Kroaten Marin Cilic. Ein Duell zweier Grand-Slam-Sieger gibt es in diesem Jahr also bereits in der zweiten Runde des Majors unterm Eiffelturm zu sehen.

Der Schweizer geht als Favorit in dieses Duell, wenngleich dieser im Vorfeld der French Open noch auf eine geringe Erwartungshaltung an ihn gepocht hatte. Die Historie gegen Cilic spricht jedoch Bände: Neun der bisherigen zehn Duelle der beiden gingen an den 20-fachen Grand-Slam-Sieger, zuletzt erspielte sich der Schweizer gegen Cilic seinen letzten Major-Triumph. 2018 nämlich, im Finale der Australian Open.

Federer vs. Cilic - wo es einen Livestream gibt

Der Zweitrundenkracher zwischen Marin Cilic und Roger Federer ist als drittes Match am Court Philippe-Chatrier angesetzt und wird nicht vor 16:00 Uhr beginnen. Ihr könnt das Duell live im TV und Stream bei Eurosport verfolgen, hier gibt´s den Liveticker zur Partie.