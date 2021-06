French Open live: Stefanos Tsitsipas vs. Pedro Martinez im TV, Livestream und Liveticker

Stefanos Tsitsipas spielt in der zweiten Runde der French Open gegen Pedro Martinez. Das Match gibt es jetzt live im TV und Stream bei Eurosport und in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.06.2021, 16:02 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas geht als Favorit in die Partie gegen Pedro Martinez

Tsitsipas ist nach seinem am Ende klaren Auftakterfolg gegen Martinez Favorit für diese Partie. der Spanier aber hat in Runde eins immerhin Sebastian Korda aus dem Tableau geworfen. Stefanos Tsitsipas wird also gewarnt sein.

Tsitsipas vs. Martinez - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Stefanos Tsitsipas und Pedro Martinez gibt es jetzt live im TV und Stream bei Eurosport.

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros