French Open: Maria Sakkari und Belinda Bencic souverän

Vorjahres-Halbfinalistin Maria Sakkari (WTA-Nr. 3) ist souverän in die French Open 2022 gestartet. Überraschend ausgeschieden ist Ons Jabeur.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 22.05.2022, 21:58 Uhr

Maria Sakkari

Sakkari schlug die Französin Clara Burel mit 6:2, 6:3 und steht damit in Runde 2 in Roland Garros. Sakkari hatte im Vorjahr das Halbfinale von Paris erreicht, war dort in einem Krimi gegen die spätere Siegerin Barbora Krejcikova ausgeschieden.

Ebenfalls weiter: Belinda Bencic nach einem 6:1, 6:1 gegen Reka Luna Jani, ebenso wie Jil Teichmann nach einem 6:2, 6:1 gegen Bernarda Pera.

Die größte Überraschung an Tag 1 bei den Damen: Das Aus von Ons Jabeur, zuletzt Siegerin beim 1000er-Turnier in Madrid und Finalistin in Rom. Die Tunesierin unterlag einer stark aufspielenden Magda Linette mit 6:3, 6:7 (4), 5:7. Ebenfalls ausgeschieden: Garbine Muguruza, Paris-Siegerin aus 2016 - sie unterlag "Grand-Slam-Schreck" Kaia Kanepi mit 6:2, 3:6, 4:6.

Am späten Abend auch siegreich war Leylah Fernandez: Die US-Open-Finalistin musste neben Lokalmatadorin Kiki Mladenovic auch gegen das französische Publikum antreten und siegte am Ende mit 6:0, 7:5, wobei Mladenovic in Durchgang zwei einige Chancen liegen ließ.

Zum Einzel-Draw der Damen