French Open 2026: Finale! Sensationsfrau Chwalinska besiegt auch Shnaider

Qualifikantin Maja Chwalinska hat ihr Märchen bei den French Open weitergeschrieben und mit einem Zweisatzerfolg über Diana Shnaider das Endspiel erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.06.2026, 19:27 Uhr

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© Getty Images Maja Chwalinska steht im Finale

Maja Chwalinska hat bei den French Open tatsächlich das Finale erreicht! Die polnische Qualifikantin setzte sich in der Vorschlussrunde gegen Diana Shnaider nach hartem Kampf mit 7:6 (4) und 6:4 durch und setzte ihren sensationellen Erfolgslauf in Paris damit fort. “Das ist ein Traum. Ich weiß nicht, was passiert”, sagte die 24-Jährige nach der Partie.

Im ersten Durchgang gelang jeder Spielerin ein Break, dementsprechend musste ein Tiebreak die Entscheidung bringen. In diesem machte die Weltranglisten-114. Chwalinska einen 2:4-Rückstand wett und sicherte sich mit fünf Punkten in Folge den Satzgewinn.

Andreeva im Finale klare Favoritin

Ab Mitte des zweiten Satzes hatte Shnaider, die auf dem Weg ins Halbfinale mit Madison Keys und Aryna Sabalenka zwei Grand-Slam-Siegerinnen ausgeschaltet hatte, mit Rückenproblemen zu kämpfen. Chwalinska wusste das umgehend zu nutzen, schaffte das Break zum 5:4 und verwertete nach 2:10 Stunden Spielzeit mit einem Vorhandwinner ihren ersten Matchball.

Im Endspiel trifft Chwalinska, die nach Emma Raducanu bei den US Open 2021 als erst zweite Qualifikantin überhaupt in einem Major-Finale steht, auf Mirra Andreeva. Die Russin hatte sich im ersten Semifinale des Tages souverän gegen die Ukrainerin Marta Kostyuk behauptet. Auch für Andreeva geht es am Samstag zum ersten Mal in ihrem Leben um einen Grand-Slam-Titel.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen